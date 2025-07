Ugl Matera: “Cartiera in Valbasento segnale di ripresa occupazionale”

La nascita di una nuova cartiera nell’area industriale della Valbasento rappresenta un segnale concreto di rilancio occupazionale per la Basilicata. Lo sostiene Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl Matera, commentando l’accordo tra il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera e la Cartiere Carrara S.p.A., storica azienda fiorentina attiva nel settore della carta tissue.

L’intesa, siglata nei giorni scorsi dall’amministratore unico del Consorzio Antonio Di Sanza e da Gaetano Ievolella per conto dell’azienda, prevede la realizzazione a Pisticci di un moderno stabilimento dedicato alla produzione e trasformazione di carta tissue, impiegata in particolare per usi igienico-sanitari. L’investimento complessivo è di 42 milioni di euro e porterà, una volta a regime, alla creazione di 50 nuovi posti di lavoro.

“Si tratta di un segnale incoraggiante di sviluppo industriale e riequilibrio territoriale”, afferma Giordano che sottolinea anche l’importanza dell’intervento come modello di politica industriale utile a ridurre il divario tra Nord e Sud. Secondo il segretario Ugl, la Basilicata sta dimostrando di poter attrarre imprese solide, capaci di investire con visione a lungo termine e di generare opportunità occupazionali qualificate.

L’Ugl evidenzia inoltre la necessità di accompagnare questo investimento con politiche per la formazione e la qualificazione dei lavoratori al fine di trasformare l’innovazione industriale in un’occasione reale di crescita per il territorio. “È fondamentale continuare a puntare su misure strutturali in grado di garantire occupazione stabile e di qualità”, dichiara Giordano.

Il nuovo insediamento rappresenta, secondo il sindacato, una “occasione preziosa per tanti giovani e professionisti lucani e un messaggio chiaro a chi intende investire in Basilicata: qui esistono le condizioni per crescere”.

“L’Ugl Matera sarà come sempre collaborativa, propositiva e inclusiva affinché altri accordi come questo possano essere realizzati, per il bene del futuro occupazionale della nostra provincia e della sua ripresa produttiva”, conclude Giordano.

