Ugl Matera: “Bandiera Blu conferma la qualità del nostro territorio”

Il Metapontino si conferma protagonista nel panorama turistico nazionale con la conferma della Bandiera Blu 2025 per le spiagge di Metaponto, Pisticci, Policoro e Nova Siri. Il riconoscimento, attribuito dalla Foundation for Environmental Education, premia non solo la qualità delle acque e dell’ambiente, ma anche l’impegno dei Comuni in tema di educazione ambientale, gestione sostenibile, servizi e sicurezza.

Soddisfazione è stata espressa dal Segretario provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano, che ha definito questo risultato “un riconoscimento importante”, sottolineando come la consegna ufficiale prevista per il 13 maggio a Roma rappresenti “l’inizio di un percorso virtuoso con al centro la tutela dell’ambiente”.

Giordano ha auspicato che nei prossimi anni possano essere incluse anche Rotondella e Scanzano Jonico, evidenziando come tutta la fascia ionica/metapontina rappresenti “una perla del Mar Ionio e un riferimento strategico per il turismo lucano”.

Il rappresentante dell’Ugl ha inoltre rivolto un plauso agli operatori turistici che, con il proprio lavoro e la capacità di fare rete, “contribuiscono in modo determinante a questi risultati, generando migliaia di posti di lavoro e consolidando il settore”.

Secondo Giordano, la costa ionica si presenta oggi “pronta sia dal punto di vista imprenditoriale che strutturale” e si candida a giocare un ruolo sempre più centrale nello sviluppo del turismo e della cultura in Basilicata.

“La Bandiera Blu – ha concluso – è la conferma che la costa lucana non solo è bella, ma anche ben gestita. Ora è il momento di rafforzare questa visione strategica, partendo da Matera e irradiandosi su tutto il territorio”.

