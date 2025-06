Ugl: “In Basilicata il PNRR crea sviluppo e opportunità reali”

La segreteria provinciale dell’Ugl di Matera ha espresso soddisfazione al termine dell’incontro con l’assessore regionale alla Sanità e al PNRR Cosimo Latronico, durante il quale sono stati illustrati i progressi relativi all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in Basilicata.

Secondo quanto riferito dal segretario provinciale Pino Giordano, l’assessore ha fornito un quadro dettagliato dei risultati raggiunti nel secondo semestre del 2024, evidenziando l’attivazione di quasi 2.000 progetti su tutto il territorio e l’impiego di oltre 1,3 miliardi di euro.

In particolare, sono stati attivati 73 progetti nei Comuni dell’Area Interna Montagna Materana per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro, e ulteriori 77 iniziative legate alla transizione ecologica con un investimento di 24,5 milioni. Giordano ha sottolineato come tali risultati rappresentino una concreta opportunità di sviluppo economico e sociale per la regione e ha riconosciuto l’impegno di Latronico nel garantire una gestione scrupolosa delle risorse.

L’assessore ha inoltre approfondito gli ambiti che maggiormente stanno beneficiando dei finanziamenti PNRR. Tra questi, la digitalizzazione (Missione 1) mira a rendere i servizi pubblici più efficienti e accessibili, mentre la transizione ecologica (Missione 2) sostiene iniziative per la sostenibilità ambientale, l’energia rinnovabile e la gestione dei rifiuti. In ambito scolastico (Missione 4), sono previsti interventi per potenziare infrastrutture e competenze digitali. Grande attenzione è stata posta anche alla salute (Missione 6), con la realizzazione di Case e Ospedali di Comunità, l’acquisto di tecnologie innovative e l’implementazione della telemedicina.

Nel corso dell’incontro, Latronico ha rimarcato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, enti locali, imprese e cittadini, definendola essenziale per il successo del PNRR. Ha inoltre ribadito il suo impegno a monitorare costantemente l’attuazione dei progetti in corso.

“L’impegno dell’assessore – ha concluso Giordano – dimostra una visione concreta e responsabile, volta a costruire una Basilicata più efficiente, sostenibile e pronta ad affrontare le sfide del futuro. Un plauso va al lavoro svolto, che guarda alle nuove generazioni con serietà e determinazione”.

