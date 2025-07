Ugl: “Grazie a chi ha reso sicura e ordinata la Festa della Bruna”

Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl Matera, ha voluto esprimere un ringraziamento pubblico a tutte le figure coinvolte nell’organizzazione e nella gestione della 636ª edizione della Festa della Bruna, svoltasi nei giorni scorsi a Matera.

“Un grazie sincero va a tutti i volontari, alle forze dell’ordine e a chi ha garantito la sicurezza dell’evento, un imponente apparato composto da circa 200 persone tra Polizia, Protezione Civile, Polizia Locale, presidi sanitari e personale dell’organizzazione”, ha dichiarato Giordano. Un pensiero speciale è stato rivolto anche agli “angeli del carro”, figure determinanti nella tutela del Carro Trionfale fino al momento dell’assalto, per l’impegno e la professionalità dimostrati.

Giordano ha poi sottolineato la straordinaria partecipazione popolare, con oltre 120.000 presenze tra cittadini, turisti e pellegrini provenienti da tutta Italia e dall’estero, confermando la rilevanza della Festa nel panorama nazionale.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Prefetto di Matera, Cristina Favilli, per la gestione istituzionale dell’ordine pubblico, e al Questore Emma Ivagnes, che ha coordinato un’attività preventiva capillare volta alla sicurezza, promuovendo un dialogo costante tra istituzioni, enti, cittadini e parti sociali.

Non è mancato l’apprezzamento per il lavoro svolto dagli operatori sanitari dell’ospedale Madonna delle Grazie, in particolare al Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo, per aver predisposto un piano operativo straordinario in grado di rispondere all’afflusso di persone in città. Le misure adottate hanno garantito un servizio efficiente, evitando il sovraffollamento del Pronto Soccorso e assicurando una buona qualità dei percorsi clinico-assistenziali.

“Tutta l’Ugl Matera desidera ringraziare la popolazione per il senso di responsabilità dimostrato nel rispettare le regole, contribuendo al successo di un evento che si conferma complesso da gestire ma di grande valore per la comunità”, ha concluso Giordano, estendendo il ringraziamento a tutti i corpi militari e alle forze dell’ordine, il cui contributo è stato essenziale per garantire una celebrazione sicura e ben organizzata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author