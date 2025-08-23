23 Agosto 2025

Uggiano Montefusco, a poche ore dal mortale un altro incidente per fortuna non grave

Marzia Baldari 23 Agosto 2025
UGGIANO MONTEFUSCO: A poche ore di distanza dal tragico incidente in cui ha perso la vita un uomo di Oria, questa mattina sulla strada verso Uggiano Montefusco, poco dopo la rotatoria di Sava, nello stesso identico punto, – nei pressi del cimitero, si è verificato un nuovo sinistro, intorno alle 17.00.

Una drammatica coincidenza: una Hyundai e una Volkswagen Passat si sono scontrate.

Nell’impatto sono rimasti feriti i due conducenti, una donna di Taranto e un giovane di Manduria. Entrambi, fortunatamente, non hanno riportato gravi conseguenze: dopo le prime cure sul posto, sono stati trasportati in ospedale.

I rilievi per accertare la dinamica dell’incidente sono stati affidati, come di consueto, agli agenti della polizia locale.

