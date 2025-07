Ugento, uomo trovato morto nel suo fondo agricolo

Cosimo Citignola era uscito nella mattinata di domenica 27 luglio e non aveva fatto ritorno a casa

Cosimo Citignola, 90 anni, è stato ritrovato morto nel fondo agricolo di sua proprietà, a Ugento (Lecce). L’uomo era uscito da casa nella mattinata di domenica 27 luglio a bordo della sua auto, ma non aveva più fatto ritorno. A lanciare l’allarme, in serata, sono stati i familiari, preoccupati per l’assenza prolungata.

A rinvenire il corpo, riverso a terra, sono stati i nipoti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale, il quale non ha riscontrato segni di violenza sul corpo dell’uomo, stabilendo che la morte è da attribuirsi a cause naturali. Tra i possibili fattori determinanti, le temperature elevate registrate in zona durante la giornata. La salma è stata restituita alla famiglia per le esequie.

