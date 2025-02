Ugento, un finale da scrivere tra successi casalinghi e difficoltà in trasferta

Nel suo primo anno in Serie D, l’Ugento sta dando il massimo per conquistare quanti più punti possibile, con l’ambizione di ottenere una storica salvezza, un obiettivo che, alla vigilia del torneo, sembrava tutt’altro che scontato. Nonostante le difficoltà del campionato, la squadra di mister Oliva sta mostrando grande determinazione, cercando di costruire una solida base per affrontare le sfide future. Il proprio fortino, infatti, la compagine salentina lo sta erigendo principalmente tra le mura amiche, dove il rendimento è stato finora decisamente positivo.

La larga vittoria per 3-1 contro la blasonata Fidelis Andria, una delle formazioni più rispettate del girone, ha legittimato un dato di fatto: l’Ugento ha conquistato ben 21 dei suoi 26 punti giocando sul proprio campo. Questo è un segno evidente che la squadra riesce a esprimersi al meglio davanti ai propri tifosi, dove trova la giusta carica e il supporto necessario per esprimere il proprio gioco. Tuttavia, sebbene il rendimento in casa sia stato positivo, resta una difficoltà significativa nelle gare fuori casa. Infatti, l’Ugento ha conquistato solo 5 punti in trasferta, una statistica che evidenzia una certa vulnerabilità nelle partite lontano dalle mura amiche.

Per la compagine salentina, dunque, la salvezza in Serie D dipenderà molto dall’inversione di tendenza nelle gare fuori casa. Se l’Ugento vorrà davvero raggiungere l’obiettivo della permanenza nella categoria, sarà fondamentale migliorare il rendimento nelle trasferte. Questo rappresenta una delle sfide principali per la squadra nei mesi a venire. Se riuscirà a ottenere qualche risultato positivo anche lontano dal proprio stadio, l’Ugento potrà evitare di essere risucchiata nelle sabbie mobili degli ultimi posti, mantenendo vive le speranze di una stagione che, altrimenti, rischierebbe di diventare complessa.

