Ugento, ufficiale l’arrivo del centrale difensivo Sem Kamana

L’Ugento ha annunciato l’ingaggio di Sem Kamana, difensore centrale classe 1993, prossimo ai 32 anni, con doppio passaporto franco-camerunense. Il nuovo rinforzo giallorosso porta in dote esperienza, carisma e solidità, caratteristiche maturate in oltre un decennio di carriera tra Serie D, Eccellenza e una parentesi nella Serie A maltese.

Reduce dall’ultima stagione con l’Alghero, Kamana è un calciatore di grande prestanza fisica, specialista nei duelli aerei e capace di leggere in anticipo le azioni avversarie. Combattivo e determinato, si distingue anche per le doti nella costruzione dal basso e per il ruolo di leader riconosciuto all’interno dello spogliatoio.

Formatosi nelle giovanili di Parma e Juve Stabia, ha vestito le maglie, tra le altre, di Nocerina, Inveruno, Savio Rocchetta, Sersale, Agropoli, Tolentino, Ponsacco, Ossese e Pistoiese, prima dell’esperienza all’estero.

