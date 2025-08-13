13 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Sem Kamana (Ugento Calcio)

Ugento, ufficiale l’arrivo del centrale difensivo Sem Kamana

Massimo Todaro 13 Agosto 2025
centered image

L’Ugento ingaggia Sem Kamana, centrale difensivo esperto con trascorsi in Italia e Malta.

L’Ugento ha annunciato l’ingaggio di Sem Kamana, difensore centrale classe 1993, prossimo ai 32 anni, con doppio passaporto franco-camerunense. Il nuovo rinforzo giallorosso porta in dote esperienza, carisma e solidità, caratteristiche maturate in oltre un decennio di carriera tra Serie D, Eccellenza e una parentesi nella Serie A maltese.

Reduce dall’ultima stagione con l’Alghero, Kamana è un calciatore di grande prestanza fisica, specialista nei duelli aerei e capace di leggere in anticipo le azioni avversarie. Combattivo e determinato, si distingue anche per le doti nella costruzione dal basso e per il ruolo di leader riconosciuto all’interno dello spogliatoio.

Formatosi nelle giovanili di Parma e Juve Stabia, ha vestito le maglie, tra le altre, di Nocerina, Inveruno, Savio Rocchetta, Sersale, Agropoli, Tolentino, Ponsacco, Ossese e Pistoiese, prima dell’esperienza all’estero.

About Author

Massimo Todaro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Virtus Francavilla, Coletti: “Indicazioni ottime, restiamo vigili sul mercato”

13 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Lecce, grandi numeri per la campagna abbonamenti

13 Agosto 2025 Roberto Chito

SS Taranto, i tifosi scelgono il nuovo logo: al via il voto online

13 Agosto 2025 Anthony Carrano

Taranto, affidato a Giuseppe La Fratta il settore giovanile

13 Agosto 2025 Anthony Carrano

Virtus Francavilla, 2-0 alla Gelbison nell’amichevole di fine ritiro

13 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Taranto, Danucci: “Tifosi, stateci vicino per traguardi importanti”

13 Agosto 2025 Anthony Carrano

potrebbe interessarti anche

Bari, calo prenotazioni locali a Ferragosto: -30%

13 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Bari, migliora l’erba di parco 2 giugno. Ma non basta

13 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Virtus Francavilla, Coletti: “Indicazioni ottime, restiamo vigili sul mercato”

13 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Lecce, grandi numeri per la campagna abbonamenti

13 Agosto 2025 Roberto Chito