Ugento: turista di 19 anni muore sotto gli occhi dei genitori

Una turista di Modena, di appena 19 anni, è deceduta nel tardo pomeriggio di lunedì 21 luglio dopo essere stata colpita da un malore mentre si trovava in acqua, nei pressi del camping dove alloggiava con la famiglia nella località di Torre San Giovanni, Marina di Ugento.

La ragazza stava facendo il bagno insieme ai genitori quando, improvvisamente, ha perso i sensi. I bagnini presenti in spiaggia si sono subito tuffati per soccorrerla, riuscendo a portarla a riva in pochi istanti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo vano. A nulla è servito l’intervento del personale sanitario del 118, che ha tentato a lungo di stabilizzare le condizioni della giovane.

L’area è stata raggiunta anche dai carabinieri e dalla Polizia Locale di Ugento, incaricati degli accertamenti di rito per chiarire le circostanze del decesso.

