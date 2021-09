Ugento | Scontro tra auto e moto: coppia di coniugi in ospedale

Incidente stradale poco prima della mezzanotte sulla strada che da Ugento conduce alla marina Torre San Giovanni. Nello scontro tra un’auto e una moto sono rimaste ferite due persone. Si tratta di una coppia di Ugento, marito e moglie, in sella alla due ruote, condotte all’ospedale ‘Ferrari’ di Casarano con codice rosso per dinamica, fortunatamente nulla di grave. La donna ha rimediato una frattura scomposta alla gamba, l’uomo delle escoriazioni su varie parti del corpo, illesi, invece, gli occupanti dell’autovettura, una Fiat 500. Per ricostruire la dinamica dei fatti sono intervenuti i Carabinieri insieme agli agenti della polizia locale. La zona è stata raggiunta anche dai Vigili del Fuoco.