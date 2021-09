Ugento | Rogo nella notte distrugge un bar-ristorante

Fiamme nella notte nel bar-ristorante La Rosa dei Venti a Lido Marini. La struttura, situata lungo via Cristoforo Colombo13, è stata distrutta dalle lingue di fuoco. Per domare l’incendio sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase che hanno lavorato a lungo. Al momento dell’incidente all’interno vi era il proprietario che ha subito allertato il 115, fortunatamente non è rimasto ferito. All’origine vi sarebbe un corto circuito partito dalla cucina. La zona è stata raggiunta anche dai carabinieri. Danni in fase di quantificazione.