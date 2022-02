UGENTO – Tre rapine in pochi giorni in città. I carabinieri della stazione di Ugento hanno arrestato un 20enne di Melissano, ritenuto dagli inquirenti uno dei componenti della banda che ha assaltato tre attività commerciali. L’ultima rapina è avvenuta venerdì sera a danno del bar-pizzeria Del Corso di via Messapica. Si cercano gli altri due componenti che avrebbero preso parte agli assalti insieme al 20enne.