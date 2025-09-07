Ugento raggiunto allo scadere: Spinazzola salva il punto dal dischetto

Sfuma all’ultimo minuto la prima vittoria casalinga dell’Ugento. Con lo Spinazzola, i giallorossi vedono svanire il successo per un rigore trasformato da Colonna nel finale, che fissa il punteggio sull’1-1.
La gara si disputa davanti a un pubblico numeroso e vive di pochi episodi nel primo tempo. Al 30’ Zanette sfiora il gol con un sinistro a giro, mentre al 42’ è lo Spinazzola a farsi vedere con una conclusione insidiosa neutralizzata da Trezza. Poco dopo, Carrozzo conclude alto dal limite, chiudendo la prima frazione sullo 0-0.
L’occasione più grande dell’inizio ripresa capita sui piedi dello stesso Carrozzo, che da distanza ravvicinata non trova la porta. Gli ospiti rispondono con l’ex Di Palma, ma è ancora attento Trezza a deviare in angolo.
Il match si sblocca al 32’: Tavdgiridze crea scompiglio sulla destra, la sua conclusione viene respinta sulla linea ma la palla arriva a Marchionna, che con un diagonale preciso firma l’1-0.
Sembra fatta per l’Ugento, ma al 90’ arriva l’episodio decisivo: su un’uscita alta di Trezza, il capitano Grillo commette un fallo ingenuo in area. L’arbitro assegna il rigore, trasformato da Colonna per l’1-1. Nel recupero lo Spinazzola sfiora addirittura il colpaccio con Cagnetta, ma il risultato non cambia.
Ugento-Spinazzola 1-1
RETI: 32’st Marchionna, 46’Colonna (r).
UGENTO: Trezza, Marchionna (38’st Schito), Pettorossi, Albil, Macias, Grillo, Tavdgiridze (35’st Zappacosta), Regner (17’st Inguscio), Zanette (38’st Fois) Rivadero, Carrozzo (47’st De Maria). All. Di Michele. Panchina: Marzo, Boglic, Scarlino, Catania.
SPINAZZOLA: Liso, Zingaro (33’pt Cagnetta), Losappio, Colonna, Ripanto, Pizzo, Ricchiuti (21’st Leone), Bonanno, Di Bari (19’st Cucumazzo), D’Onofrio (1’st Di Palma), Carlucci(1’st Colamesto). All. Di Domenico. Pamchina: Cristallo, Di Pierro, Morella, Gargano.
ARBITRO: Marco Albano di Taranto. ASSISTENTI: Andrea Romano di Lecce e Michele Cozza di Casarano.
ESPULSO: Grillo al 44’st.
AMMONITI: Regner e Inguscio (U); Zingaro e Colonna (NV).
CALCI D’ANGOLO: 5-2 per la Nuova Spinazzola.
RECUPERO: 2’pt; 6’st
