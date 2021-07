Ugento | Premio Messapia a Vladimir Luxuria

Fervono i preparativi per l’edizione 2021 del “Premio Messapia” che andrà in scena il 4 settembre prossimo in Piazza San Vincenzo ad Ugento.

L’evento ha come finalità quella di conferire un premio a persone che si sono distinte nei campi dello spettacolo, della solidarietà, dello sport, dell’antimafia, del sociale sia a livello pugliese che a livello nazionale ed internazionale.

La particolarità dell’iniziativa è quella di essere pensata e organizzata da giovani tra i 13 e i 25 anni che, costituendo una commissione nell’ambito della ProLoco Beach Gemini, hanno individuato le personalità cui assegnare l’onorificenza. La mission della manifestazione è far conoscere storie, raccontare esperienze e talenti che possano fungere da esempio per la cittadinanza.

Il primo nome ad essere annunciato è quello dell’artista, attivista, scrittrice, attrice e militante Vladimir Luxuria.

Alla fine degli anni ottanta ha incominciato a Roma il suo impegno nel movimento per i diritti della comunità LGBT. Sempre a Roma, ha iniziato contemporaneamente la sua carriera nel mondo dello spettacolo e del cinema, come attrice teatrale prima e come personaggio televisivo dopo.

È stata deputata della XV legislatura, durante il Governo Prodi II, diventando la prima persona transgender ad essere eletta al parlamento di uno Stato europeo.

Per molti anni ospite fissa del Maurizio Costanzo Show, nel 2008 Luxuria ha vinto l’Isola dei Famosi, che ha poi condotto nella veste di inviata.

Tra il 2007 e il 2018 ha pubblicato sei opere letterarie, aggiudicandosi nel 2011 il Premio Margutta per la letteratura. Dal 2019 è direttrice artistica del festival cinematografico Lovers Film Festival.

A lei il prossimo 4 settembre andrà il Premio Messapia Sezione Impegno, per la tenacia con cui lotta da sempre per ciò in cui crede.

Grande attesa per gli altri ospiti della serata, che saranno annunciati nelle prossime settimane. Appuntamento, dunque, per sabato 4 settembre con il gran galà di premiazione nella splendida cornice di Piazza San Vincenzo ad Ugento.