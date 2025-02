Ugento, Oliva: “Siamo stati troppo ingenui”

Brutto passo falso per l’Ugento. I salentini, infatti, perdono per tre reti a zero contro l’Ischia, in un match commentato così Mimmo Oliva, tecnico dei giallorossi: “L’Ischia ha meritato di vincere la gara ma siamo stati troppo ingenui. Non si possono prendere gol così, è stata una gara un po’ strana. Siamo rientrati nel primo tempo in undici e siamo usciti in dieci, non va bene perché abbiamo compromesso la gara. Cosa è successo? Bisogna chiederlo all’arbitro, il giocatore ha rivelato di non avergli detto niente ma l’arbitro non è pazzo. La gara era abbastanza equilibrata, abbiamo avuto l’occasione per portarci sull’1-1. Le squadre si stavano studiando ma poi abbiamo preso il secondo gol con una nostra ingenuità”.

