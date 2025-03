Ugento, Oliva: “Se sono nel mondo del calcio devo dire grazie al Casarano”

L’Ugento, nel prossimo incontro, affronterà la prima della classe, vale a dire il Casarano. Intervistato dal Nuovo Quotidiano di Puglia, mister Oliva parla dell’importanza della gara:

“Ovviamente per me sarà una sfida particolare”, confessa il tecnico dell’Ugento, “perché, se sto nel mondo del calcio, devo dire grazie solo al Casarano. Sarà una sfida particolare, per noi sarà un onore giocare contro di loro. Sono contento di affrontarli nel momento in cui i rossazzurri sono i primi della classe. Sono felicissimo per loro, forse erano vent’anni che il Casarano non si trovava in questa situazione. Sono tifosissimo del Casarano e mi auguro che, quanto prima, arrivi nelle categorie che gli competono. Noi stiamo preparando la partita come facciamo con tutte le altre, ne conosciamo l’importanza. Sia loro, che sono nei piani alti, sia noi, che siamo nei piani bassi della classifica, avremo bisogno di punti. Sicuramente sarà una bella sfida e spero per il meglio per entrambe le squadre.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author