Ugento, Oliva: “Non possiamo perdere la testa così”

La sconfitta contro il Matera condanna l’Ugento ai playout. Al termine del match contro i lucani, il tecnico dei salentini, Mimmo Oliva, ha dichiarato:”È stata una partita abbastanza dura. Abbiamo pagato con una sconfitta qualche errore che di solito non commettiamo. Riprendere la partita in 9 non è facile, con una gara ancora da disputare non si può perdere la testa così. Sicuramente faremo i playout ma dobbiamo cercare di farli in casa. Non possiamo andare a Francavilla con una formazione rimaneggiata perché si commettono questi errori. Testa alta, cercheremo di lavorare al massimo in settimana. Sistemeremo qualcosa, abbiamo perso tre giocatori importanti. Abbiamo anche Martinez fuori, mancheranno tantissimo ma comunque domenica andremo a Francavilla e poi vedremo cosa succederà. In prospettiva playout sarà dura ma dobbiamo farci trovare pronti. Siamo vivi e speriamo. I ragazzi hanno sempre dato tutto, siamo stati bravi a pareggiarla e a giocare a testa alta contro una grande squadra. Dispiace per il rigore non dato a Sanchez ma ormai è un’abitudine. Non è normale che al ragazzo non venga mai fischiato un rigore. Non è questa la causa della nostra sconfitta, da martedì penseremo al Francavilla per cercare di fare i playout in casa”.

