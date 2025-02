Ugento, Oliva: “Negati due rigori netti, così non va bene”

L’Ugento pareggia in extremis al ‘Miramare’ di Manfredonia. Un pareggio che consente ai salentini di alimentare il sogno salvezza. Nel post gara, il tecnico dei giallorossi, Mimmo Oliva, ha dichiarato: “Nel primo tempo è stata una gara molto combattuta. Abbiamo preso gol su un fallo laterale nostro interpretato diversamente. Il nostro portiere non ha fatto grandi parate. C’è rammarico per la ripresa, non si possono negare due rigori così evidenti. Subiamo da inizio anno e così non va bene, non meritiamo questo. Di solito non mi lamento ma i penalty erano netti. Siamo stati bravi a pareggiarla, era importante mantenere a otto punti di distanza la terzultima”.

