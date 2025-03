Ugento, Oliva: “Grande prestazione contro una corazzata”

Sconfitta di misura per l’Ugento nel derby contro il Casarano. Nonostante la differenza di classifica, la squadra giallorossa non sfigura al cospetto della capolista, in un match commentato così dal tecnico dell’Ugento, Mimmo Oliva, ai microfoni di Antenna Sud: “Complimenti ai ragazzi per aver disputato una grande prestazione contro una corazzata. Sapevamo non sarebbe stato facile fare punti oggi ma sicuramente ce la siamo giocata alla pari, nonostante ci fosse un po’ di differenza tra le due squadre. I ragazzi hanno dato tutto, ci sta perdere contro una squadra così forte. Andiamo avanti, continuiamo con questa mentalità e cerchiamo di raggiungere il nostro obiettivo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author