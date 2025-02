Ugento, Oliva: “Fidelis Andria corazzata ma non abbiamo paura”

Dopo due sconfitte consecutive, l’Ugento vuole tornare ad ottenere un risultato positivo. Il prossimo avversario dei salentini sarà la Fidelis Andria di Scaringella, in lotta nelle zone nobili della classifica. Un avversario da rispettare ma da non temere, come dichiarato dal tecnico dei giallorossi Mimmo Oliva alla vigilia del match: “Queste partite si preparano da sole. Affronteremo una squadra molto forte, in lotta per il salto di categoria. Da quando ha cambiato allenatore, la Fidelis Andria ha ottenuto molte vittorie e pochissime sconfitte. Affronteremo una delle squadre più in forma, sarà dura perché giocheremo contro una corazzata. Rispettiamo l’Andria ma non abbiamo paura. Stiamo disputando un campionato diverso, più di sofferenza. Dovremo essere pronti per cercare di portare a casa un risultato positivo. Non dobbiamo dimenticarci che abbiamo iniziato a luglio con l’obiettivo di salvare la categoria a fine campionato. Fino al 4 maggio ci sarà da soffrire”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author