Ugento, Oliva esulta: “Battuta una grande squadra”

Importantissimo successo per l’Ugento. Nel ventisettesimo turno del Girone H di Serie D, i salentini hanno ottenuto l’intera posta in palio contro il Gravina, al termine di un match commentato così dal tecnico dei giallorossi Mimmo Oliva: “Sono contentissimo, abbiamo vinto contro una grande squadra e ben messa in campo. È stata una battaglia dall’inizio alla fine, non era facile perché nella ripresa abbiamo subìto un’espulsione a mio avviso ingiusta. Abbiamo dimostrato di avere gli attributi, abbiamo disputato una grande partita. Abbiamo sofferto tutti insieme, concedendo poco al Gravina. I ragazzi si stanno dimostrando grandi uomini e grandi calciatori. Con i due punti di Acerra, ad oggi saremmo salvi. Lasciamo stare il passato, dobbiamo continuare a lavorare con umiltà, fame e voglia. Abbiamo ancora sette finali da affrontare, ora godiamoci questa pausa per ricaricare le batterie in vista del match a Palma Campana. La continuità è mancata solamente a livello di risultati, non di prestazioni. L’unica disfatta è stata a Gravina, dove non c’è stata partita. Con le altre squadre abbiamo giocato sempre a testa alta. Ogni domenica abbiamo a che fare con le squalifiche. Non voglio fare polemica ma se ci vogliono retrocessi devono dircelo”.

