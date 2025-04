Ugento, Oliva: “Disputato un primo tempo strepitoso”

L’Ugento alimenta l’obiettivo salvezza. Contro il Fasano, infatti, è arrivata una vittoria per i salentini, commentata così dal tecnico Mimmo Oliva: “È una vittoria molto importante , siamo sulla stata giusta. Siamo stati bravi a portarla a casa, se finisse il campionato in questo momento saremmo matematicamente salvi. Adesso riposiamo un po’ e poi penseremo a Matera. Abbiamo fatto un primo tempo strepitoso, si vedeva che il Fasano era ben messo in campo. Dobbiamo migliorare, non si può soffrire in 9 contro 11, specialmente per una squadra come la nostra”.

