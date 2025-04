Ugento-Matera 1-4: blitz in Salento che vale il quinto posto ai lucani

La seconda vittoria consecutiva della gestione Di Gaetano, permette al Matera di prendersi il quinto posto in solitaria a 90 minuti dalla fine del campionato. I biancoazzurri sorridono, battono 4-1 un Ugento che chiude in nove uomini e rimanda all’ultima giornata il discorso salvezza.

Nel primo tempo, la prima occasione è per l’Ugento. Al 5’ dagli sviluppi di rimessa laterale, ci prova prima Ancora ma è Grisley che stampa di un nulla a lato. La riposta del Matera arriva sessanta secondi dopo. Dal corner, è Bello a provare la conclusione al volo: Illipronti dice di no. Dopo una bella prima fase di partita, non ci sono grandi emozioni fino al vantaggio del Matera. Al 23’ è Bello che si mette in proprio e dai 25 metri trova una conclusione che non lascia scampo ad Illipronti, portando in vantaggio i suoi. I biancoazzurri, però, alla mezzora fanno harakiri. Da una semplice rimessa laterale di Casiello, è Brahja che si complica la vita allungandosi il pallone, Ancora capisce tutto e viene falciato dal portiere. L’arbitro Spinelli di Cuneo indica il dischetto. Dagli undici metri, Sanchez infila Brahja firmando l’1-1. Equilibrio che viene nuovamente rotto al 37’ dal nuovo vantaggio del Matera. Questa volta fa tutto Basualdo Martinez con un bel cross: trova Giordani in piena area che anticipa Illipronti portando all’intervallo i biancoazzurri sul 2-1.

Nel secondo tempo, dopo 2’ è il Matera a farsi vedere: il diagonale di Kernezo termina di poco a lato. Poi, è l’Ugento a provare il tutto per tutto per cercare il pareggio. L’unico spunto arriva al 27’ con Medina che dagli sviluppi di un corner, da pochi passi non riesce a battere in rete. Tre minuti dopo, cambia tutto. L’arbitro Spinelli di Cuneo viene richiamato da un assistente e sventola il rosso in faccia a Sanchez e Medina dopo un parapiglia. Ugento che affronta gli ultimi minuti in 9 contro 11 e Matera che chiude praticamente il match. Al 36’ arriva il 3-1 di Kernezo che fa tutto da solo, affonda in area ed infila Illipronti. Nel finale, poi, il neo-entrato Sicurella al 42’ chiama ad un’ottima parata l’estremo difensore salentino. Il numero 8, però, al 44’ trova la rete del definitivo 4-1: sfrutta al meglio un assist di Burzio e deposita in rete.

Rivivi il match

Cronaca secondo tempo

46′ – Game over al Comunale: è 4-1 per il Matera che conquista tre punti fondamentali nella corsa play off.

45′ – Dovremmo essere entrati nel recupero: ma il 4-1 è praticamente una sentenza.

44′ – Gol del Matera! Arriva il poker dei biancoazzurri! Fa tutto Burzio che serve un perfetto assist a Sicurella che può stampare solamente in rete. E’ 4-1 per il Matera al Comunale di Ugento.

43′ – Sostituzione Matera: esce Bello, entra Vizziello.

42′ – Sicurella! Matera ad un passo dal poker: gran botta del numero 8 dal limite con Illipronti che si rifugia in corner.

40′ – Mancano 5 minuti alla fine di una partita che non sembra avere più nulla da dire. L’Ugento non ci sta e prova a farsi sotto, il Matera gestisce il doppio svantaggio senza problemi.

38′ – Sostituzione Matera: esce Casiello, entra Carpineti.

36′ – Gol del Matera! Arriva la terza rete dei biancoazzurri! Tutto facile per Kernezo che affonda tutto solo in piena area e riesce ad infilare Illipronti per il 3-1.

33′ – Poco più di 10 minuti più recupero al Comunale: Ugento che affronterà questo finale in 9 contro 11.

32′ – Sostituzione Matera: esce Di Piazza, entra Gaeta.

30′ – Ugento in 9! Clamoroso nel giro di pochi secondi: espulso prima Sanchez, poi Medina. Tutto in pochi minuti: il segnalinee segnala qualcosa all’arbitro che espelle Sanchez. Poi si crea un parapiglia e arriva il secondo rosso.

27′ – Ugento pericoloso! Dagli sviluppi del corner: palla che arriva per Medina che da pochi passi non riesce a battere in rete, palla che termina a lato.

22′ – Sostituzione Matera: esce Giordani, entra Sicurella.

20′ – Poche emozioni in questo secondo tempo. Il Matera prova a gestire, mentre l’Ugento è tutto in avanti per trovare il nuovo pareggio ma non riesce a pungere dalle parti di Brahja.

18′ – Sostituzione Ugento: esce Navarro, entra Amabile.

11′ – Ugento che prova a farsi sotto, cercando lo spunto per trovare il pareggio. Matera che in questa fase si sta coprendo.

6′ – Ugento pericoloso! Dagli sviluppi del corner, è Ancora che in piena area ci prova: ancora deviazione in calcio d’angolo.

2′ – Matera pericoloso! Spunto personale di Kernezo che sulla sinistra affonda ed entra in area: palla che termina di pochissimo a lato.

1′ – Ammoniti Navarro e Burzio: un giallo per parte in questo inizio di ripresa.

0′ – Riprende il match al Comunale! Nessuna sostituzione nell’intervallo.

Cronaca primo tempo

50′ – Fine primo tempo al Comunale: è 2-1 per il Matera.

49′ – Sanchez! Ci prova direttamente su calcio di punizione: blocca senza problemi Brahja.

47′ – Fase di nervosismo: ammonito il tecnico dell’Ugento Oliva.

45′ – Siamo entrati nel recupero.

40′ – Cinque minuti alla fine di questo primo tempo al Comunale di Ugento: il Matera prova a difendere il vantaggio per andare all’intervallo sul 2-1.

37′ – Gol del Matera! I biancoazzurri tornano nuovamente in vantaggio al Comunale! Tutto nasce dall’assist di Basualdo che mette al centro per Giordani che stampa in rete: è 2-1 per il Matera al Comunale.

35′ – Gol di Di Piazza annullato! Bandierina alzata dell’assistente: si resta 1-1 al Comunale.

33′ – Matera che sta rischiando grosso in questa fase: diversi retropassaggi nella propria area con l’Ugento che non sta a guardare.

30′ – Gol dell’Ugento! Sanchez trova il pareggio! Il numero 10 non sbaglia ed infila Brahja che comunque intuisce: è 1-1 al Comunale.

29′ – Rigore per l’Ugento! Clamoroso harakiri del Matera: da rimessa laterale di Casiello, è Brahja sbaglia tutto e atterra l’accorrente Ancora: per l’arbitro è rigore.

27′ – Sostituzione Matera: esce Baldi, entra Paramatti. Il numero 2, alla fine, non ce la fa.

26′ – Problemi per Baldi che termina a terra: entrano i sanitari della squadra biancoazzurra in campo.

25′ – Ugento che sta provando a reagire dopo la rete subita a metà del primo tempo.

23′ – Gol del Matera! Si sblocca il risultato al Comunale! Gran gol di Bello che dai 25 metri trova una bellissima conclusione che infila Illipronti che nulla può fare: 1-0 Matera.

19′ – Corpo a corpo tra Sanchez e Casiello con il primo che richiama un colpo in faccia e vuole il rigore. L’arbitro lascia proseguire senza problemi.

18′ – Spunto del Matera! Ottimo cross al centro di Kernezo per Burzio che l’allunga di testa per Giordani che viene chiuso in corner da un difensore.

16′ – Si rivede l’Ugento! Bell’azione dei padroni di casa con Teyou che non trova spazio. Poi è Medina che prova la conclusione a giro: Brahja blocca sena problemi.

12′ – Dopo un inizio intenso da una parte e dall’altro, i ritmi si sono un attimo rasserenati in quest’ultima fase.

7′ – Casiello! Ci prova da fuori il laterale sinistro: palla che termina alta sopra la traversa.

6′ – Bello! Ecco la risposta del Matera! Dagli sviluppi del corner è il terzino numero 93 a provarci al volo: Illipronti dice di no.

5′ – Grande azione dell’Ugento! Grisley per poco non riesce a stampare in rete. Tutto nasce da una rimessa laterale: ci prova prima Ancora, poi è il numero 31 che ci prova a botta sicura: palla di un nulla a lato.

4′ – Ugento pericoloso! Azione di Teyou che entra in area e prova il diagonale: Brahja riesce a murarlo in corner.

3′ – Ugento che è partito con il piede sull’acceleratore in questo inizio di match. Due calci piazzati che non si concretizzano.

0′ – Partiti! E’ cominciata Ugento-Matera allo stadio Comunale.

Il tabellino live

Ugento-Matera 1-4

Marcatori: al 23′ pt Bello (M), al 30′ pt Sanchez (U) su rigore, al 37′ pt Giordani (M), al 36′ st Kernezo (M), al 44′ st Sicurella (M).

Ugento (4-3-1-2): Illipronti, Bedini, Lezzi, Navarro (dal 18′ st Amabile), Grisley, Regner, Teyou, Sanchez, Medina, Ancora. A disposizione: Di Donato, Bernardo, Ruiz, Signorile, Inguiscio, Mariano, Romano, Scarlino. Allenatore: Oliva.

Matera (4-2-3-1): Brahja, Bello (dal 43′ st Vizziello), Oliveri, Baldi (dal 27′ st Paramatti), Casiello (dal 39′ st Carpineti), Berardocco, Basualdo, Burzio, Giordani (dal 22′ st Sicurella), Kernezo, Di Piazza (dal 32′ st Gaeta). A disposizione: Lorusso, Florio, Massari, Macchietella. Allenatore: Di Gaetano.

Arbitro: Spinelli di Cuneo.

Assistenti: Cucchiar di La Spezia e Battan di Trento.

Note: Pomeriggio soleggiato su Ugento. Terreno di gioco in erba sintetica. Espulsi: al 30′ Sanchez e Medina (U) per rosso diretto. Ammoniti: Navarro (U) e Burzio (M). Angoli: 3-2 per l’Ugento. Recupero: 5′ pt e 1′ st. Spettatori: 500 circa.

Le formazioni ufficiali

Mini-rivoluzione in casa Ugento. Rispetto alla sfida contro il Fasano, il tecnico Oliva ne cambia tre. In difesa dovrebbe esserci Lecci con Regner che arretra di qualche metro per dar spazio a Sanchez sulla trequarti a supporto della coppia Ancora-Medina.

Di Gaetano, invece, conferma praticamente il Matera che dieci giorni fa ha battuto l’Angri: sarà sempre 4-2-3-1 con la novità di Basualdo a far coppia con Berardocco in mezzo al campo, panchina per Sicurella. Per il resto, conferma per l’artiglieria pesante: Burzio, Giordan e Kernezo a supporto di Di Piazza unica punta.

Così in campo

Ugento (4-3-1-2): Illipronti, Bedini, Lezzi, Navarro, Grisley, Regner, Teyou, Sanchez, Medina, Ancora. Allenatore: Oliva.

Matera (4-2-3-1): Brahja, Bello, Oliveri, Baldi, Casiello, Berardocco, Basualdo, Burzio, Giordani, Kernezo, Di Piazza. Allenatore: Di Gaetano.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio Comunale di Ugento e benvenuti alla diretta testuale di Ugento-Matera, match valido per la trentatreesima giornata del Girone H di Serie D che seguiremo minuto per minuto.

