Ugento | Litiga con amici e scappa, tre restano feriti. Ricerche in corso

Litiga con degli amici con cui condivideva la vacanza in Salento per poi scappare dopo che tre di loro sono rimasti feriti durante il diverbio. Ricerche in corso a Torre San Giovanni, Marina di Ugento, dove un ragazzo di 22 anni di Bari non ha più fatto ritorno nell’appartamento preso in affitto con la comitiva. I carabinieri, già nella serata di ieri, hanno raggiunto il luogo del litigio raccogliendo le testimonianze dei presenti. Sul posto anche un’ambulanza del 118 in soccorso ai tre ragazzi rimasti feriti durante la lite. Sono stati trasportati all’Ospedale “Ferrari” di Casarano per la medicazione delle lievi ferite che sarebbero state provocate senza l’utilizzo di alcuna arma. Questa mattina i genitori si sono recati presso la caserma dei carabinieri della stazione di Ugento per sporgere denuncia. La Prefettura di Lecce ha attivato il tavolo tecnico per la ricerca delle persone scomparse. Alle ricerche partecipano Carabinieri, Polizia, Vigili urbani, volontari della Protezione civile e i Vigili del fuoco coadiuvati da un elicottero Drago giunto da Bari. La foto e la descrizione del giovane è stata diramata anche alle attività commerciali e agli autobus di linea che quotidianamente percorrono la zona per segnalare l’eventuale presenza del giovane. Si tratta di un 22enne alto 1.65 mt di statura media, castano, allontanatosi a torso nudo con scarpe nere, pantaloncini neri e un tatuaggio sul fianco destro. Con sé non ha il cellulare, ha invece un’arma da taglio secondo quanto riferito dagli amici.