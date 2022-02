Un incendio ha distrutto nella notte una Smart parcheggiata in via Aldo Moro ad Ugento, le fiamme hanno anche danneggiato una Fiat Panda che sostava nelle vicinanze, entrambe di proprietà di un 49enne del posto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli che, dopo aver spento le fiamme, hanno avviato le indagini per capire le cause dell’incendio.