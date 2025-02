Ugento, il dg Cazzato: “Grande gara con l’Andria, dispiace per l’arbitraggio”

Vittoria di prestigio per l’Ugento. I salentini, infatti, tornano al successo battendo per 3-1 la Fidelis Andria. Nel corso di ‘LuNeDì Puglia’, in onda su Antenna Sud, il direttore generale dei giallorossi, Roberto Cazzato, ha espresso tutta la propria soddisfazione: “I ragazzi hanno disputato una grande partita. Alla vigilia, ero sicuro che la squadra avrebbe reagito in maniera importante alle due sconfitte in cui avevamo dimostrato di meritare qualcosa in più. Il mister ha preparato la gara in maniera eccellente, siamo scesi in campo convinti. Contro le big ci siamo sempre comportati bene, i risultati a volte possono essere influenzati anche da altre dinamiche ma le prestazioni non sono mai mancate. Siamo molto soddisfatti per l’andamento del campionato. Ci dispiace per l’arbitraggio perché ci siamo ritrovati con un’espulsione diretta per Sanchez nonostante si trattasse di un banale fallo di gioco. Abbiamo preso dei gialli per falli inesistenti. Non voglio fare polemica, capisco il ruolo complicato del direttore di gara ma da inizio anno siamo stati bersagliati”.

Il successo dell’Ugento ha condito una giornata ricca di risultati sorprendenti: “La giornata è stata particolare. Questo campionato è molto equilibrato e ti porta a pensare gara dopo gara. Sapevamo ci sarebbe stato da sudare e lottare. Ci aspetta un prosieguo di campionato importante e ricco di insidie. Ci aspetta un trittico di partite molto importante, contro squadre ostiche. Giocando con concentrazione e cattiveria, riusciremo a toglierci delle soddisfazioni. Stiamo lavorando tutto il giorno per raggiungere l’obiettivo prefissato”.

