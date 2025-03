Ugento, il dg Cazzato: “Chiediamo maggiore attenzione da parte degli arbitri”

Il successo dell’Ugento contro il Gravina non ha affievolito le polemiche per la direzione di gara. I salentini, infatti, hanno contestato l’espulsione di Sanchez nella ripresa per doppia ammonizione, costringendo i salentini all’inferiorità numerica per larga parte della ripresa. Una decisione commentata così dal direttore generale dell’Ugento, Roberto Cazzato, nel corso della trasmissione ‘LuNeDì Puglia’, in onda su Antenna Sud: “Ieri abbiamo disputato una grande gara, affrontando una signora squadra come il Gravina in inferiorità numerica per 35 minuti. Ciò che sta iniziando a preoccuparmi è il susseguirsi di queste sviste ai danni dell’Ugento. Possono capitare, anche i direttori di gara possono sbagliare ma nelle ultime tre gare siamo usciti dal terreno di gioco con un uomo in meno. Siamo una squadra corretta, scendiamo in campo per lottare ma non in maniera aggressiva. Ieri abbiamo preso un rosso per simulazione, dove a mio avviso c’era un calcio di rigore. Nessuno pensa che ci sia una congiura nei confronti dell’Ugento ma chiediamo maggiore attenzione. Sono tre o quattro partite, però, che subiamo decisioni errate. Stiamo cercando in tutti i modi di raggiungere l’obiettivo salvezza e siamo un po’ arrabbiati”.

