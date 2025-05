Ugento, il club dopo la squalifica a Medina: “Sosteniamo i valori dello sport”

È arrivata in giornata una nota ufficiale dell’Ugento, a margine della squalifica fino al 30 giugno 2027 del proprio attaccante Medina ed alla sanzione al club:

“In merito alle sanzioni inflitte alla società ed ai propri tesserati dal giudice sportivo come da ultimo comunicato ufficiale, la società evidenzia come da sempre sostenga e promuova i valori dello sport e dell’inclusione sociale, nel rispetto delle regole, delle istituzioni sportive e degli organi di giustizia sportiva, stigmatizzando ogni forma di comportamento violento ed antisportivo. Tuttavia, condannando i gesti esecrabili dei propri tesserati accaduti durante la partita Ugento-Matera di domenica 27 aprile, alla luce di una partita intensa e molto accesa vista la posta in palio per entrambe le squadre, si ritiene precisare quanto Juanito Sanchez e Miguel Medina siano consapevoli e molto rammaricati per quanto accaduto, a conferma della loro natura di ragazzi sempre corretti e rispettosi nei confronti della società, dei compagni e degli avversari.”

