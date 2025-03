Ugento-Gravina 1-0: decide un gol di Ancora

Basta un gol di Ancora all’Ugento per archiviare la pratica Gravina e apporre un tassello importante per alimentare l’obiettivo salvezza. Al ‘Comunale’, gli uomini di Oliva battono di misura la squadra gialloblu grazie ad una rete dell’attaccante classe 2003, giunta al 20’ del primo tempo. Nella ripresa, l’espulsione di Sanchez costringe i padroni di casa all’inferiorità numerica ma i salentini resistono al forcing degli ospiti e ottengono l’intera posta in palio. L’Ugento sale a quota 30 punti in classifica, tre in meno del Gravina che ora occupa l’undicesimo posto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author