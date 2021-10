Ugento | Giallo Martucci, respinta la richiesta di archiviazione

Il Gip del Tribunale di Lecce, Marcello Rizzo, ha respinto la richiesta di archiviazione del fascicolo d’inchiesta sulla scomparsa di Roberta Martucci avanzata dal procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone. Si tratta di un’indagine aperta nel 2016 con nuovi elementi portati alla luce dall’equipe incaricata da alcuni familiari di Roberta. Nel marzo scorso era stata avanzata la richiesta di archiviazione non per assenza di prove a carico ma perché gli elementi raccolti non sarebbero sufficienti da sostenere un giudizio. A quella richiesta di archiviazione n’è susseguita un’opposizione, ora accolta con ulteriori elementi. Sin dalla riapertura delle indagini, l’equipe, composta da un avvocato e da una criminologa che collabora con Roberta Bruzzone, ha attenzionato una persona vicina alla famiglia e che sarebbe ritenuta la chiave di svolta del giallo della scomparsa di Roberta. Per il prossimo 10 di novembre è stata fissata l’udienza in camera di consiglio dove si deciderà o se concedere delle indagini suppletive e integrative, o l’avvio di un processo a carico della persona attenzionata che potrebbe, quindi, essere iscritta ufficialmente nel registro degli indagati, oppure si potrebbe arrivare a mettere la parola fine con l’archiviazione. In camera di consiglio parteciperanno la persona attenzionata, assistita dall’avvocato Francesca Conte, e Lorella Martucci, sorella di Roberta, insieme all’equipe che la sta seguendo.