Ugento-Gallipoli 2-2: Catania la pareggia al cardiopalma

Quattro gol, un rosso e tante emozioni nella sfida tutta salentina tra Ugento e Gallipoli, alla prima di campionato.
I padroni di casa sbloccano il derby già dopo 10 minuti: contatto in area tra Shota e Sansó: calcio di rigore per l’Ugento. Dagli undici metri si presenta proprio Shota, che spiazza Menendez per il gol che vale il vantaggio.
Da qui entra in partita il Gallipoli: Camacho al 16’ scalda i guantoni di Trezza. Passano due minuti e Bonoha spara alto sopra la traversa.
Al 19’ è Grillo a provarci per l’Ugento, ma il colpo di testa del capitano in maglia numero 6 è impreciso.
Al 26’ ancora ospiti in avanti con Schirosi, palla alta.
A ridosso della mezz’ora è invece Gonzalez a chiamare in causa Trezza.
Il pressing del Gallo è particolarmente alto, l’Ugento si abbassa e viene punito al 33’. Calcio di punizione murato di Camacho, passaggio per Magalhaes che calcia dopo aver vinto un rimpallo, sulla respinta di Trezza si fionda Schirosi, per insaccare a porta sguarnita la rete che vale il meritato pareggio.
Cinque minuti più tardi Sansó si ben inserisce in area e di testa su suggerimento del solito Camacho conclude sul fondo.
Al 41’ l’ultimo sussulto della prima frazione, con Macias che da posizione defilata calcia al lato.
Si va negli spogliatoi sul parziale di 1-1.
La ripresa si apre con una punizione pericolosa per l’Ugento, che ci prova con Zanette al 10’: l’inzuccata del 9, pescato da Carrozzo, si spegne però sul fondo.
Al 26’ il Gallipoli completa la rimonta: Godoy, subentrato pochi minuti prima, sorprende tutta la difesa giallorossa, sfrutta un lancio dalle retrovie e sorprende Trezza, insaccando con il piattone la rete che vale l’1-2.
Il pomeriggio dei padroni di casa si complica ancora di più quando al 32’ Rivadero viene espulso per un contatto falloso con Gonzalez. Rosso diretto: Ugento ora sotto di un gol e sotto di un uomo.
Il Gallipoli vorrebbe chiudere definitivamente i giochi, ma al 39’ Gonzalez non sfrutta l’assist di Godoy.
Vengono assegnati 4 minuti di recupero, ed è proprio allo scadere dell’extratime che l’Ugento riesce a pareggiare eroicamente la contesa. Uscita a vuoto di Menendez su calcio d’angolo e tocco vincente di Angelo Catania, colpo di fine mercato dell’Ugento gettato in mischia nella parte finale di gara.
2-2 al cardiopalma, Ugento e Gallipoli tornano a casa con un punto a testa.
