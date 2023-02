Ugento, frontale fra due auto: quattro persone in ospedale

Scontro frontale fra due auto sulla provinciale che collega Ugento a Casarano. Il sinistro si è verificato intorno alle 20. Quattro le persone coinvolte, un padre e una figlia che viaggiavano su di un auto e due ragazze che viaggiavano nell’altra. Corsa in ospedale per tutti i coinvolti. Sul posto polizia e carabinieri per le indagini, 118 e vigili del fuoco per prestare soccorso.

Condividi su...



Linkedin

email