Si sospetta la natura dolosa sull’incendio avvenuto nella notte presso l’area camper Rivamare a Torre San Giovanni di Ugento. Ad andare distrutte dalle fiamme un’Alfa Romeo 166 e un camper. Sul posto per domare il rogo sono giunti i vigili del fuoco, mentre per le indagini i poliziotti del commissariato di Taurisano. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni passanti dopo aver notato le fiamme. Il proprietario dell’area ha dichiarato di non aver mai ricevuto minacce. Proseguono le indagini.