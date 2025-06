Ugento, esplosione: paura all’alba per una coppia di anziani

Una violenta esplosione ha scosso la quiete di via Fiume, a Ugento, questa mattina intorno alle 8:00. Un boato improvviso ha allarmato l’intero quartiere, svegliato dal suono di vetri infranti e detriti volati in strada. A causarlo sarebbe stata, secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, una fuga di gas verificatasi all’interno di un’abitazione, dove vive una coppia di anziani.

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, l’uomo stava accendendo i fornelli per preparare la colazione, quando una scintilla ha innescato l’esplosione. Alla base, ci sarebbe un malfunzionamento dell’impianto: uno dei fuochi avrebbe continuato a erogare gas nonostante fosse stato apparentemente spento, saturando l’aria dell’appartamento.

Il bilancio dell’incidente, fortunatamente, non è tragico: entrambi i coniugi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale dal personale del 118, intervenuto prontamente sul posto. Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma sono in corso accertamenti medici.

Pesanti, invece, i danni alla casa: la deflagrazione ha devastato gli ambienti interni e divelto infissi e serramenti. L’intera area è stata transennata per motivi di sicurezza. I vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli hanno operato per ore per mettere in sicurezza la struttura e scongiurare ulteriori pericoli.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Ugento, che hanno avviato le indagini per accertare l’esatta dinamica dei fatti e valutare la presenza di eventuali negligenze o difetti strutturali nell’impianto domestico.

