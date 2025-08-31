Ugento, Di Michele: “Dovevamo gestire meglio la partita”

L’Ugento riacciuffa il pari contro il Gallipoli in pieno recupero. Un match ricco di emozioni descritto così dal tecnico dell’Ugento, David Di Michele, ai microfoni di Antenna Sud: “Dopo il primo gol ci siamo fermati invece di cavalcare l’entusiasmo. Il Gallipoli è una buona squadra che sa palleggiare ma abbiamo dimostrato di esserci caratterialmente. Dobbiamo gestire meglio la partita, siamo stati un po’ troppo lenti ma gli avversari hanno disputato una buona gara”.

