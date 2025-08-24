Ugento, Di Michele: “Buon test con la Virtus, complimenti alla squadra”

David Di Michele, tecnico dell’Ugento, ha parlato così dopo l’allenamento congiunto con la Virtus Francavilla: “Prestazione positiva, a livello di gioco e condizione fisica. Al di là del 3-0, gli ultimi due gol potevano essere evitati, ma quando metti dentro tanti giovani può calare un po’ d’intensità e personalità. Ma ai ragazzi faccio i complimenti, è stata una bella partita e chi è venuto a vederla si sarà divertito.
Da Rivadero a Carrozzo e Zanette, oggi benissimo. Dove può spingersi questo Ugento nel campionato di Eccellenza?
“Ho un’ottima squadra, ci stiamo conoscendo, c’è entusiasmo e voglia in chi è arrivato. Hai detto tre nomi importanti: Rivadero è un calciatore importante, Zanette deve recuperare la condizione migliorare. Carrozzo ha grande qualità e deve imparare alcune cose, l’ho preso sotto la mia ala perché fa il ruolo che facevo io. Diventerà un calciatore importante se ascolterà i consigli”.
