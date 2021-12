La messa in sicurezza degli immobili in evidente ed avanzato stato di degrado e un incontro immediato con il sindaco di Ugento, Salvatore Chiga, e con il responsabile provinciale di Arca Sud Salento, Alberto Chiriacò, per discutere con urgenza la scottante questione riguardante le case popolari nella frazione di Gemini: è quanto chiede Anna Nera Ferocino, commissario cittadino Udc (Unione di Centro) di Ugento.

“Già dallo scorso 26 settembre, l’associazione “I Diritti di Ginevra” ha cercato di segnalare agli organi competenti il grave stato di degrado in cui versano le case popolari di Gemini, zona 267, in via Carlo Magno 27 – afferma Anna Nera Ferocino -. A parte qualche piccolo intervento di manutenzione su alcune crepe, il problema resta a tutt’oggi molto grave, con evidenti disagi per gli inquilini che rischiano, da un giorno all’altro, di rimanere senza casa. E’ necessario intervenire subito, prima che lo stabile venga dichiarato inagibile”.