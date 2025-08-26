Ufficiale: Virtus Matera, due conferme nello staff-tecnico

Completato anche lo staff tecnico che affiancherà coach Roberto Miriello nella stagione 2025-26 in biancoazzurro.

Questa mattina, la Ondatel Virtus Matera, ha ufficializzato i rinnovi di Jacopo Minafra e Andrea Molinari in qualità di assistant-coach. I due sono ormai pronti a cominciare una nuova avventura con il club materano.

“Siamo orgogliosi di riconfermare Jacopo e Andrea, due pedine fondamentali del nostro percorso e dei risultati raggiunti”, si legge sui canali ufficiali del club.

