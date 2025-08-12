Ufficiale: Virtus Francavilla, firma il terzino Ferrante

Adesso ci sono anche i crismi dell’ufficialità. Dopo l’anticipazione di Antenna Sud, ecco che Daniel Ferrante è un nuovo giocatore della Virtus Francavilla: contratto firmato in mattinata.

Giovane terzino destro classe 2005 originario di Napoli, è cresciuto nelle giovanili del Bologna. Poi, nella prima parte della stagione 2023-24 ha vestito la maglia del Corticella nel Girone D di Serie D per poi approdare alla Gelbison nel Girone H, dove ha disputato oltre 20 match.

La scorsa stagione, invece, è stato protagonista nel Girone F, sempre in quarta serie, ha collezionato oltre 30 presenze con la maglia della Recanatese, mettendo a segno 4 reti e 3 assist.

