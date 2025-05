Ufficiale: Virtus Francavilla, Coletti rinnova con i biancoazzurri

Lo aveva annunciato il presidente Antonio Magrì nel corso di Passione Biancoazzurra su Teleregione qualche giorno fa, e adesso arriva anche l’annuncio ufficiale: Tommaso Coletti resta l’allenatore della Virtus Francavilla con cui ha rinnovato nella giornata di oggi ed è il primo tassello della stagione 2025-26 dei biancoazzurri.

“Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con Mister Coletti per la guida tecnica della Prima Squadra per la stagione 2025-26. Intesa raggiunta anche con Mister Angelo Tartaglia in qualità di allenatore in seconda. La società augura a Mister Coletti e a Mister Tartaglia un grande in bocca al lupo per le sfide professionali con i colori biancazzurri auspicando un percorso ricco di successi”, si legge sulla nota diramata dalla società biancoazzurra poco fa.

Tommaso Coletti, arrivato a Francavilla Fontana alla fine dello scorso febbraio per sostituire l’esonerato Rogazzo, ha ridato vigore ad una squadra che nelle ultime giornate di campionato si è giocata l’accesso ai play off nella bagarre con Matera, Nardò e Fasano, spuntata da questi ultimi. Solamente un punto di partenza: Coletti e la Virtus Francavilla ripartono da qui.

