12 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Andrea Grammatica, direttore sportivo dell'Altamura

Ufficiale: Team Altamura, risoluzione con l’ex ds Grammatica

Roberto Chito 12 Agosto 2025
centered image

“Team Altamura comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il Direttore Sportivo Andrea Grammatica”, si legge nella nota diramata dalla Team Altamura.

“La Società desidera ringraziare Grammatica per il lavoro svolto per la Società Biancorossa, augurando un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”, conclude il club biancorosso sui propri canali ufficiali.

Come anticipato da Antenna Sud, si chiude l’avventura di Andrea Grammatica ad Altamura dopo la rescissione di quest’oggi, protagonista insieme al tecnico Di Donato della salvezza dei biancorossi la scorsa stagione.

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Gravina, Basanisi: “Qui ho trovato un ambiente sano”

12 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Barletta, 2-0 al Salernum Baronissi nell’ultimo test a Moliterno

12 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Martina, Dieng: “Spero di aiutare la squadra ad arrivare più in alto possibile”

12 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Lecce, ufficiali i numeri di maglia: Medon Berisha è il nuovo 10

12 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Fidelis Andria, in arrivo Giardino dal Parma

12 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Ufficiale: la SS Taranto ammessa in sovrannumero in Eccellenza

12 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Poggiardo, ex discarica “Pastorizze” verso la chiusura definitiva

12 Agosto 2025 Gloria Roselli

Secondo focolaio West Nile a Foggia: rilevata la positività di un cavallo

12 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Gravina, Basanisi: “Qui ho trovato un ambiente sano”

12 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Decarbonizzazione ex Ilva: siglata la bozza di intesa a Roma

12 Agosto 2025 Dante Sebastio