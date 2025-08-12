Ufficiale: Team Altamura, risoluzione con l’ex ds Grammatica

“Team Altamura comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il Direttore Sportivo Andrea Grammatica”, si legge nella nota diramata dalla Team Altamura.
“La Società desidera ringraziare Grammatica per il lavoro svolto per la Società Biancorossa, augurando un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”, conclude il club biancorosso sui propri canali ufficiali.
Come anticipato da Antenna Sud, si chiude l’avventura di Andrea Grammatica ad Altamura dopo la rescissione di quest’oggi, protagonista insieme al tecnico Di Donato della salvezza dei biancorossi la scorsa stagione.
potrebbe interessarti anche
Gravina, Basanisi: “Qui ho trovato un ambiente sano”
Barletta, 2-0 al Salernum Baronissi nell’ultimo test a Moliterno
Martina, Dieng: “Spero di aiutare la squadra ad arrivare più in alto possibile”
Lecce, ufficiali i numeri di maglia: Medon Berisha è il nuovo 10
Fidelis Andria, in arrivo Giardino dal Parma
Ufficiale: la SS Taranto ammessa in sovrannumero in Eccellenza