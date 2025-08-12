Ufficiale: Team Altamura, arriva l’annuncio di Lauriola ds

Dopo la rescissione con Andrea Grammatica, ecco che la Team Altamura ha ufficialmente annunciato Matteo Lauriola come nuovo direttore sportivo del club biancorosso.

Dirigente esperto, classe 1965, originario di Manfredonia ha cominciato la carriera proprio nella squadra della sua città, per poi svilupparsi in ambito scouting ad alti livelli. Ha ricoperto, infatti, il ruolo di responsabile scouting del settore giovanile del Torino, oltre a lavorare per Lecce e Napoli. Tra le esperienze da direttore sportivo, spiccano quelle con il Carpi in Serie B nella stagione 2017-18 e con il Foggia in Serie C nel 2022.

“Uomo di calcio, legato ai colori biancorossi e con un trascorso da calciatore ad Altamura, Lauriola avrà il compito di dirigere la costruzione della nuova squadra per il prossimo campionato”, si legge nella nota diramata dalla società biancorossa sui propri canali ufficiali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author