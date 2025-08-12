12 Agosto 2025

Antenna Sud

News

L'annuncio di Lauriola, foto: Team Altamura Facebook

Ufficiale: Team Altamura, arriva l’annuncio di Lauriola ds

Roberto Chito 12 Agosto 2025
centered image

Dopo la rescissione con Andrea Grammatica, ecco che la Team Altamura ha ufficialmente annunciato Matteo Lauriola come nuovo direttore sportivo del club biancorosso.

Dirigente esperto, classe 1965, originario di Manfredonia ha cominciato la carriera proprio nella squadra della sua città, per poi svilupparsi in ambito scouting ad alti livelli. Ha ricoperto, infatti, il ruolo di responsabile scouting del settore giovanile del Torino, oltre a lavorare per Lecce e Napoli. Tra le esperienze da direttore sportivo, spiccano quelle con il Carpi in Serie B nella stagione 2017-18 e con il Foggia in Serie C nel 2022.

“Uomo di calcio, legato ai colori biancorossi e con un trascorso da calciatore ad Altamura, Lauriola avrà il compito di dirigere la costruzione della nuova squadra per il prossimo campionato”, si legge nella nota diramata dalla società biancorossa sui propri canali ufficiali.

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, obiettivo Addae e Prinari per il centrocampo

12 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Ufficiale: Foggia, arriva il giovane centrocampista Castorri

12 Agosto 2025 Roberto Chito

Ufficiale: Virtus Francavilla, firma il terzino Ferrante

12 Agosto 2025 Roberto Chito

Basket A2, Pallacanestro Ruvo: la matricola punta a sorprendere

12 Agosto 2025 Massimiliano Di Pasquale

Potenza Calcio, De Vito: “Continuità nostro punto di forza”

12 Agosto 2025 Francesco Cutro

Krstovic l’erede di Dovbyk? La Roma fa sul serio, il Lecce attende

12 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

potrebbe interessarti anche

Bari Piazza Umberto, Leccese annuncia :”porteremo bellezza per combattere il degrado”

12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Taranto, obiettivo Addae e Prinari per il centrocampo

12 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Ufficiale: Team Altamura, arriva l’annuncio di Lauriola ds

12 Agosto 2025 Roberto Chito

Gallipoli, furto al concerto: coppia denunciata con tre collane d’oro nascoste in un fermacapelli

12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio