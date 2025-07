Ufficiale: Team Altamura, a centrocampo arriva l’esperto Crimi

Innesto di esperienza per il centrocampo della Team Altamura. I biancorossi, infatti, poco fa hanno annunciato l’ingaggio di Marco Crimi, classe 1990 che porta con sé tanta esperienza.

Il centrocampista, infatti, vanta una lunghissima trafila tra i campionati di Serie A e B. Infatti, in passato ha vestito anche le maglie di Bari, Bologna e Carpi. In Serie C, invece, vanta presenze con Grosseto, Latina, Cesena, Virtus Entella, Spezia, Reggina, Triestina e Messina.

Crimi è anche una vecchia conoscenza del neo tecnico biancorosso Mangia: ha all’attivo 12 presenze nell’Under 21, proprio quando l’allenatore rivestiva il ruolo di ct, oltre ad aver disputato la finale dell’europeo nel 2013, persa contro la Spagna.

