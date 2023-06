Ufficiale: Taranto apre le porte al Brindisi, Melucci firma l’ordinanza per l’utilizzo dello ‘Iacovone’

Taranto e Brindisi un rapporto sempre più stretto. Anche grazie allo sport e al calcio in particolare. Nella giornata di oggi, infatti, il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha ufficialmente concesso l’utilizzo della ‘Iacovone’ al club di Daniele Arigliano che da settimane era in cerca di un ‘impianto di riserva’ da inserire nella domanda di iscrizione in Serie C, al fine di ovviare all’indisponibilità del ‘Fanuzzi’ per il quale la Lega Pro ha imposto una serie di lavori di adeguamento. In cambio, il Sindaco di Brindisi Pino Marchionna e la società biancazzurra concederanno il ‘Fanuzzi’ alla società del presidente Giove durante i lavori di ristrutturazione dello ‘Iacovone’ in vista dei ‘Giochi del Mediterraneo’. L’idea della possibile ‘sostituzione degli impianti’ pare sia nata da alcuni tifosi ed è stata immediatamente avallata dai due club e dalle amministrazioni comunali. Fino a ieri, infatti, sia Taranto che Brindisi si erano viste respingere tutte le richieste avanzate in altre città. Super lavoro davvero dei dirigenti delle due squadre che in tempo record hanno messo le amministrazioni nelle condizioni di chiudere l’accordo.

