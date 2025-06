Ufficiale: Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Al Hilal

Simone Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Al Hilal. L’annuncio è stato dato direttamente dal club saudita attraverso un video diffuso sui propri canali ufficiali, nel quale l’ex tecnico dell’Inter si presenta pronunciando in italiano: «Io sono Simone Inzaghi e oggi comincia la mia storia con l’Al Hilal».

L’accordo siglato tra le parti prevede un contratto biennale, valido fino al termine della stagione 2026/2027, con un ingaggio record da 26 milioni di euro netti a stagione, cifra che fa di Inzaghi l’allenatore più pagato al mondo. La firma sul contratto è avvenuta a Parigi, poche ore dopo la sua comunicazione ufficiale alla dirigenza nerazzurra, con Beppe Marotta e i vertici societari presenti nell’incontro di addio svoltosi nella sede di viale della Liberazione.

Dopo l’esperienza iniziata il 3 giugno 2021 e conclusasi esattamente quattro anni dopo, Inzaghi ha scelto di non accettare la proposta di rinnovo dell’Inter, optando invece per la nuova avventura in Arabia Saudita.

L’arrivo in Arabia è previsto per il weekend, ma il debutto ufficiale sulla panchina dell’Al Hilal sarà immediato: il tecnico piacentino guiderà infatti la squadra al Mondiale per Club 2025, in programma negli Stati Uniti. Il primo impegno sarà il 18 giugno a Miami, contro il Real Madrid di Xabi Alonso, fresco successore di Carlo Ancelotti.

