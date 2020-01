+++Ufficiale: Rosario Rizzitano è del Foggia+++

Condividi

Dopo l'ingaggio di Diego Allegretti il Foggia Calcio ufficializza un altro colpo di mercato. Si tratta del portiere Rosario Rizzitano vecchia conoscenza del calcio pugliese.

Classe 1999, cresciuto nel settore giovanile della Reggina, lo scorso anno ha difeso i pali del Nardò (24 presenze) in Serie D. Quest’anno ha iniziato la stagione con la maglia del Fasano, club dal quale si è svincolato.

Queste le sue prime parole da rossonero:

“Aver firmato col Foggia è motivo di orgoglio per me, qui si respira la storia. Ho grandi motivazioni, ringrazio società e mister per la fiducia e l’opportunità che mi hanno dato di far parte di questo gruppo, col quale già lavoro dando sempre il massimo. Adesso sta a me dimostrare di meritare tutto questo”.