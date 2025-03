Ufficiale: Real Acerrana, salta la panchina di Sannazzaro

Il ko di quest’oggi contro la Nocerina è costato caro a Giovanni Sannazzaro che è stato esonerato dalla panchina campana. A pesare sicuramente la posizione in classifica, con i granata in piena zona play out anche se a quota 31 punti in condominio del Francavilla con cui condivide il sest’ultimo posto.

Real Acerrana, la decisione sulla panchina di Sannazzaro

“La Polisportiva Real Acerrana 1926 comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi che Giovanni Sannazzaro, è stato sollevato dall’incarico di Allenatore della prima squadra. La Società augurando al mister uscente le migliori fortune sia in ambito umano, sia in quello professionale, lo ringrazia enormemente per l’impegno, la professionalità e l’egregio lavoro svolto in quasi due anni di permanenza con i colori del toro, impreziositi la scorsa stagione con la vittoria del campionato di Eccellenza e la conseguente promozione in serie D dopo ben diciannove anni di assenza. Nelle prossime ore verrà annunciata la nuova guida tecnica del club”, si legge nella nota diramata dal club granata.

