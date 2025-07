Ufficiale: Picerno, il difensore Veltri firma un triennale

Il difensore Angelo Veltri, classe 2004, è un nuovo giocatore del Picerno. Quest’oggi si è legato al club rossoblu con il quale ha firmato con un contratto di ben tre stagioni, fino al 2028, scegliendo il progetto dei lucani.

Nonostante la giovane età, Veltri può già vantare una buona esperienza in Serie C, maturata con le maglie di Benevento e Recanatese, dove ha mostrato personalità e solidità in contesti altamente competitivi. Difensore moderno, ambito da diversi club di Serie C e anche da alcune società di Serie B, Veltri ha deciso di credere fortemente nel progetto del Picerno che negli ultimi cinque anni ha saputo valorizzare tanti giovani, concedendo loro reali opportunità e costruendo un modello virtuoso fatto di crescita e plusvalenze.

“Siamo felici che Veltri abbia scelto noi, nonostante le tante proposte ricevute. È la conferma di quanto il lavoro svolto negli ultimi anni venga riconosciuto a livello nazionale. Veltri è un difensore strutturato, intelligente e con grande margine: siamo certi che potrà ritagliarsi uno spazio importante nel nostro percorso”, sono le parole del direttore generale dei rossoblu Vincenzo Greco.

