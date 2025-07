Ufficiale: Picerno, arriva il rinnovo per Ragone

Rinnovo per il classe 2007 Alessio Ragone in casa Picerno. Frutto del vivaio rossoblu, il giocatore rappresenta l’ennesima conferma della visione tecnica e della costante attenzione che la società lucana dedica alla valorizzazione dei giovani talenti. Il suo percorso, fatto di impegno e crescita costante, testimonia la bontà del lavoro svolto in sinergia tra settore giovanile e prima squadra.

“Siamo molto contenti di continuare il percorso con Vincenzo, un ragazzo serio e promettente. Crescere in casa e guadagnarsi spazio è sempre un valore aggiunto per noi, già lo scorso anno Ragone ha giocato titolare in campionato. Il lavoro sul vivaio e sui giovani continua a essere uno dei cardini del nostro progetto”, sono le parole del direttore generale del club rossoblu Vincenzo Greco.

Soddisfatto anche il responsabile dell’area tecnica Roberto Franzese: “Ragone è un esempio di come crediamo nei giovani: non per slogan, ma con i fatti. È un 2007 con personalità e margini importanti, e siamo convinti che questa nuova stagione sarà un ulteriore passo nel suo percorso di maturazione tecnica e caratteriale”.

