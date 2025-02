Ufficiale: Monopoli, arriva Pellegrini per l’attacco biancoverde

Arriva l’attaccante in casa Monopoli: è Jacopo Pellegrini che arriva in prestito dalla FeralpiSalò con la quale ha cominciato la stagione con 21 presenze, 1 gol e 2 assist tra campionato e Coppa. Importante alternativa per il tecnico Colombo in vista del finale di stagione.

Pellegrini, il profilo del nuovo attaccante

Cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, in carriera ha indossato anche le maglie di Gubbio con 32 presenze e 6 reti nel Girone B della Serie C 2020-21, poi Reggiana con 35 presenze e 10 reti nel Girone B della Serie C 2022- 23, infine Vicenza con 35 presenze e 6 reti nel Girone A della Serie C 2023-24. Per Pellegrini anche 17 presenze e 1 assist in Serie B con il Pordenone nella stagione 2021-22.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author